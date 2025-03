Charlotte Crosby kehrt Reality-TV für immer den Rücken

Geordie Shore-Bekanntheit Charlotte Crosby (34) kündigt ihren endgültigen Rückzug aus dem Showbusiness an. In einem Interview mit der britischen Zeitung The Sun erklärt sie, dass sie keine Lust mehr auf TV-Formate habe und sich stattdessen auf ihre Familie sowie ihre geschäftlichen Projekte konzentrieren wolle. Die 34-Jährige ist stolze Mutter von zwei Töchtern – Alba und der kürzlich geborenen Pixi. "Ich will einfach nur mein Leben leben", sagt die Reality-Ikone, die ihr privates Glück künftig nicht mehr mit TV-Kameras teilen möchte.

Ein entscheidender Grund für ihren Ausstieg sei der Schutz der Privatsphäre ihrer Kinder. Ihre aktuelle Reality-TV-Show "Charlotte's New Baby" gewährt aber noch intime Einblicke in ihr Leben und die Geburt ihrer zweiten Tochter – inklusive einer spektakulären Gender-Reveal-Party auf den Malediven. Doch Charlotte denkt bereits an die Zukunft: "Es wird einen Punkt geben, an dem ich meine Kinder nicht mehr im Reality-TV haben möchte, wenn sie alt genug sind, um erkannt zu werden." Neben ihrem Rückzug aus der Öffentlichkeit verfolgt sie ehrgeizig ihre geschäftlichen Ziele. Mit ihrer Modelinie "Pepper Girls Club" investiert sie gezielt in ihre unternehmerische Zukunft und scheut sich nicht, persönliche Risiken einzugehen – mit dem klaren Ziel, langfristig finanziell unabhängig zu sein.

Seit ihrer Zeit bei "Geordie Shore" hat sich Charlotte stark gewandelt. Heute ist sie nicht nur Geschäftsfrau, sondern auch Verlobte von Jake Ankers, mit dem sie ihr Familienglück teilt. Trotz ihres TV-Erfolgs sprach sie stets offen über die Schattenseiten des Lebens in der Öffentlichkeit – darunter auch einen traumatischen Einbruch, der laut The Sun in der Show thematisiert wird. "Charlotte's New Baby" feiert am 4. März Premiere und läuft jeden Dienstag auf Paramount+. Auch wenn ihr Abschied aus dem Reality-TV bei ihren Fans für Gesprächsstoff sorgt, steht für sie fest: Ihr Fokus liegt nun auf einem Leben abseits der Kameras.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby im Dezember 2024

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby mit ihrem Verlobten Jake Ankers und ihrer Tochter Alba im April 2024

