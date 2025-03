Charlotte Crosby genießt Familienausflug mit ihren Kindern

Charlotte Crosby (34) und ihr Verlobter Jake Ankers haben sich erstmals seit der Geburt ihres zweiten Kindes Pixi Cecilia in der Öffentlichkeit gezeigt. Das Paar verbrachte gemeinsam mit seinen beiden Töchtern Pixi und Alba Jean einen entspannten Tag im Park. Das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Während des Ausflugs spielten Charlotte und Jake mit den Kindern, schauten Alba begeistert beim Schaukeln zu und düsten mit ihr die Rutsche hinunter. Baby Pixi, gekleidet in einen weißen Strampler mit passendem Hütchen, wurde liebevoll im Kinderwagen geschoben oder von den Eltern gehalten. Charlottes lässiger Look in einem schwarzen Trainingsanzug und Jakes entspannter Stil komplettierten das harmonische Familienbild.

Die Geburt von Pixi hatte Charlotte Anfang Februar auf Instagram verkündet. Zu einem niedlichen Schwarz-Weiß-Foto, das ihre kleine Tochter auf Charlottes Bauch liegend zeigt, schwärmte sie damals: "Pixi Cecilia Ankers, willkommen auf der Welt, unser wunderschönes kleines Mädchen! Du bist absolut perfekt." Zudem verriet sie auch direkt das Geburtsdatum ihres kleinen Wonneproppens: Er erblickte bereits am 31. Januar das Licht der Welt.

Doch das Familienglück wurde kurz nach Pixis Geburt überschattet. Nur wenige Tage nach der Ankunft ihrer zweiten Tochter bemerkte Charlotte einen kleinen Knoten am Kinn der Kleinen. Diese Entdeckung führte zu einer nervenaufreibenden Zeit für die frisch gebackene Zweifach-Mama und Jake. Besorgt ließen sie Pixi im Krankenhaus untersuchen. "Nach einigen Bluttests und einem Ultraschall und vielen Tränen, die ich vergossen habe, während meine tapfere kleine Tochter all das mit nur sieben Tagen durchmachen musste, haben wir die guten Neuigkeiten erhalten, dass es hoffentlich nichts Besorgniserregendes ist und wir es nur im Auge behalten müssen", gab Charlotte auf Instagram Entwarnung.

Anzeige Anzeige

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby und ihr Baby im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlotte Crosby und Jake Ankers

Anzeige Anzeige