Diese Unbekannte spielt bald Pippa Middleton in "The Crown"

Sie ist die Neue im royalen Hause. Bereits seit fünf Staffeln gibt es die beliebte Netflix-Serie The Crown. Die Show rund um das Leben der britischen Königsfamilie begeistert seitdem Fans weltweit. Schon bald soll es deswegen in die sechste Staffel gehen. Dabei erwartet Zuschauer auch so manch eine Neuerung – vor allem der Cast wird um neue Gesichter ergänzt. Diese 19-jährige unbekannte Schauspielerin schnappt sich die Rolle der Pippa Middleton (40)!

Prinzessin Kates (41) Schwester wird von der Britin Matilda Broadbridge verkörpert. Sie setzte sich im Casting gegen tausende andere Kandidatinnen durch. "Ich freue mich sehr, euch mitteilen zu können, dass ich als Pippa Middleton in 'The Crown' auftreten werde", schreibt sie zu einem Instagram-Beitrag. In dem Post posiert die Jungschauspielerin freudestrahlend vor ihrem Wohnwagen am Set. Ihren Ausflug in die Geschichte der Royals beschreibt sie als "sehr kurze, aber sehr schöne Reise ins Kronland."

Dass Pippa eine Rolle in der Serie zuteilwird, ist keine Überraschung. Nachdem sie auf der Hochzeit ihrer Schwester in einem figurbetonten Kleid erschienen war, hatte sie weltweite Aufmerksamkeit erlangt. Seither wurde sie seltener öffentlich gesichtet. Wie Daily Mail berichtete, feierte sie Anfang des Jahres gemeinsam mit Kate die Taufe ihrer Tochter im privaten Kreise.

