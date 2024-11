Das gefiel Dominic West an Rolle in "The Crown" besonders

Dominic West (55) hat enthüllt, was ihm an der Verkörperung von König Charles III. (76), der damals noch der Prinz von Wales war, in den letzten beiden Staffeln der Erfolgsserie The Crown am meisten Freude bereitete. In einem Interview mit People erzählte der Schauspieler jüngst, dass es vor allem der Umstand war, dass sich alle vor ihm verbeugen mussten. "Ich kann nicht genug betonen, wie sehr das die Stimmung hebt", scherzte er. Während der Dreharbeiten habe er es sehr genossen, in die Rolle des Royals zu schlüpfen und die besondere Atmosphäre am Set zu erleben.

Dominic, der für seine Darstellung des damaligen Prinzen von Wales eine Emmy-Nominierung erhielt, teilte zudem seine liebsten Erinnerungen an die Zeit bei "The Crown". Besonders beeindruckt war er von den Dreharbeiten zur letzten Episode, in der die Hochzeit von Charles und Camilla (77) in der atemberaubenden Kathedrale York Minster nachgestellt wurde. Mit Olivia Williams (56) an seiner Seite, einem vollen Kirchenchor, Orchester und über 400 Statisten, die sich vor ihnen verneigten, fühlte er sich wie bei einer echten königlichen Zeremonie. "Das war wirklich etwas Besonderes", schwärmte der Serienstar. Auch über die Vorzüge als Royal sprach er: Die zahlreichen Häuser, der beeindruckende Schmuck und die exklusiven Autos machten die Rolle zu etwas Einzigartigem für ihn.

Doch obwohl Dominic einige Aspekte seiner Rolle sehr genossen hat, machten ihm andere Dinge deutlich weniger Spaß. Nachdem Prinzessin Diana (✝36) in der sechsten Staffel als Geist zurückgekehrt war, erntete die Serie heftige Kritik. "Alle Reaktionen beunruhigen mich. Ich habe alle Kritiken gelesen und zwei Tage im Bett verbracht. Ja, ich bin eine sensible Seele, ich mache mir Gedanken darüber, was die Leute denken", gab er damals in der BBC-Show "Today" zu und erklärte nach dem Ende der Serie: "Es ist so eine Erleichterung, jetzt wieder ins Theater zu gehen und nicht mehr über die Monarchie reden zu müssen."

Getty Images Dominic West, Schauspieler

Getty Images Dominic West, Schauspieler

