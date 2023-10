Nur Sex oder Liebe? Darum war Marvin bei "Are You The One?"

Was war sein Ziel in der TV-Show? Marvin Kleinen sucht aktuell bei Are You The One – Reality Stars in Love sein Perfect Match. Vor allem auf Jennifer Degenhart hat der Reality-TV-Star wohl ein Auge geworfen. Immer wieder sind die beiden am Knutschen. Es wurde sogar bereits gemunkelt, dass sie die Show als Paar verlassen haben. Aber war Marvin in der Sendung überhaupt auf der Suche nach etwas Ernstem?

In einer Instagram-Fragerunde wurde Marvin gefragt, ob er für eine Beziehung oder nur für Spaß in der Show war. Darauf hat der Realitystar eine eindeutige Antwort. "100 Prozent, um meine Frau zu finden. Mir war bewusst, dass das sehr schwer werden würde in einer TV-Show, deswegen war ich auch so vorsichtig", erklärte der jüngere Bruder von Calvin Kleinen (31).

Aber auch mit Christina Rusch (25) bandelt Marvin immer wieder an. Die beiden landeten sogar bereits öfters zusammen im Boom Boom Room und schoben eine flotte Nummer. Aber ob er in der Beauty auch die Frau fürs Leben sieht? Wer weiß...

Instagram / marvinkleinen Marvin Kleinen, Realitystar

Instagram / christinashakira Christina "Shakira" Rusch, Content Creatorin

Instagram / marvinkleinen Marvin Kleinen, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

