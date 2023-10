Drama pur: Darum bleibt "Are You The One"-Marvin bei Shakira

Marvin Kleinen und Christina "Shakira" Rusch (25) kommen einfach nicht voneinander los. Die beiden TV-Bekanntheiten hatten bei Are You The One – Reality Stars in Love von Anfang an ein Auge aufeinander geworfen. Doch die gemeinsame Zeit besteht aus vielen Auf und Abs. Immer wieder ist die ehemalige Bachelor-Kandidatin eifersüchtig und macht Drama. Aber wieso bleibt Marvin trotzdem bei Shakira? Promiflash hat mal nachgefragt!

"Man hatte halt nach so einer langen Zeit irgendwie eine kleine Connection zueinander aufgebaut, obwohl sie manchmal echt anstrengend war", erklärt der Bruder von Calvin Kleinen (31) im Promiflash-Interview. Spurlos an ihm vorbeigegangen ist das Ganze allerdings nicht, wie Marvin weiter verrät: "Das Drama mit Shakira hat mich irgendwann selbst so genervt, dass ich dann gesagt habe: Mir ist einfach alles egal."

Besonders Marvins Turtelei mit Jenny Degenhart ist der Blondine ein Dorn im Auge. In einer Doppelfolge knutschen die beiden sogar im Interview-Raum – und erzählen Shakira erst spät davon. "Ich fand es einfach unreif von Marvin, nicht ehrlich zu sein. Jenny sehe ich nicht als die Schuldige hier – sie hat nichts falsch gemacht", stellt die Content Creatorin klar.

