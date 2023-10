August-Alsina-Affäre: Jada Pinkett-Smith war nicht untreu

Sie spricht Klartext! Jada Pinkett-Smith (52) und ihr Ehemann Will Smith (55) waren seit Jahrzehnten ein Paar. Kürzlich dann der Schock: Die Moderatorin plauderte aus, dass sie bereits seit sieben Jahren von ihrem Mann getrennt ist. Zu den Gründen sagte sie selbst nichts, es wurde jedoch gemunkelt, dass eine Affäre mit August Alsina (31) im Trennungsjahr der Grund für das Liebes-Aus gewesen sein könnte. Nun stellt Jada klar, was August mit ihrer Trennung von Will zu tun hat!

Im Jahr 2020 gab Jada ihre Affäre mit August selbst zu. In einem Livestream bei "TalkShopLive" stellt die Schauspielerin nun klar, dass ihre Liebelei zwar im selben Jahr, jedoch erst nach der Trennung von ihrem Mann begonnen hatte: "Ich möchte nur, dass die Leute wissen, ich habe Will Smith nicht betrogen", erklärt Jada nun. Über ihre Beziehung zu dem Sänger sagt die Zweifach-Mama: "Ich wollte mich einfach nur gut fühlen. Es war so lange her, dass ich mich gut gefühlt habe."

Erst vor wenigen Tagen erwähnte Jada in einem Interview mit People aus, dass sie und Will bereits seit 2016 getrennt seien. Dennoch scheint diese noch nicht unbedingt endgültig zu sein: "Wir haben einfach eine tiefe Liebe füreinander und wir werden herausfinden, wie es für uns weiter geht", erklärte sie. Zuletzt wurden die beiden im August 2022 zusammen in der Öffentlichkeit gesehen.

Getty Images Jada Pinkett Smith und Will Smith, November 2021

Getty Images Jada Pinkett-Smith, Schauspielerin

Getty Images Jada Pinkett-Smith, November 2022

