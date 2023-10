Will Smith und Jada sind schon seit sieben Jahren getrennt!

Damit hat wohl keiner gerechnet! Will Smith (55) und Jada Pinkett-Smith (52) sind seit Jahrzehnten ein Paar. 1997 hatten sich der Schauspieler und die Moderatorin das Jawort gegeben. In den darauffolgenden Jahren bekamen sie außerdem zwei Kinder. Doch ihre Liebe sollte offenbar nicht für die Ewigkeit sein: Will und Jada haben sich getrennt – und zwar schon vor rund sieben Jahren!

Im Interview mit People plaudert Jada aus, dass sie und Will bei den Oscars 2022 kein Paar mehr waren. "Wir haben einige wirklich schwere Arbeit zusammen gemacht. Wir haben einfach eine tiefe Liebe füreinander und wir werden herausfinden, wie es für uns weiter geht", erklärte sie. Ganz aufgegeben haben sie ihre Beziehung also offenbar nicht. "Wir sind immer noch dabei, es herauszufinden", gibt sie über ihre Zukunft preis.

Will und Jada waren zuletzt im August 2022 zusammen in der Öffentlichkeit gesehen worden. Es war der erste gemeinsame Auftritt, nachdem der Filmstar bei der besagten Oscar-Verleihung mit einer Ohrfeige, die er Chris Rock (58) verpasste, auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett Smith, 2019 in Los Angeles

Getty Images Jada Pinkett Smith mit Will, Willow und Jaden Smith bei der Premiere von "King Richard"

Getty Images Will Smith und seine Frau Jada bei den Critics' Choice Awards 2022

