Gloria Glumac droht Ex Niko und Sandra Sicora mit Konsequenz

Treibt es Sandra Sicora (31) auf die Spitze? Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin sorgt gerade nicht nur mit ihrem Flirt-Verhalten bei Are You The One – Reality Stars in Love für Aufmerksamkeit. Sie zeigt sich auch immer wieder zusammen mit Nikola Glumac in der Öffentlichkeit – bisher angeblich nur freundschaftlich. Nikolas Ex Gloria vermutet, das sei reine Provokation. Deswegen macht sie den beiden nun eine Ansage!

In ihrer Instagram-Story erzählt Gloria, dass Sandras jüngst veröffentlichtes Reel mit Nikola bereits im August gedreht worden sei. Allerdings habe sie zu diesem Zeitpunkt wohl noch relativ viel Kontakt zu ihrem Verflossenen gehabt. "Ich habe keine Lust, mir von den zweien auf der Nase herumtanzen zu lassen und deswegen gibt es jetzt entsprechende Konsequenzen", betont die ehemalige Prominent getrennt-Kandidatin. Eine gewisse Person habe diese Konsequenzen bereits zu spüren bekommen. "Da gibt es einen Spruch, der mir einfällt: 'Verscherze es dir erst mit einer Person, wenn du sie nicht mehr brauchst.' Dumm nur, dass man mich noch gebraucht hat und ich jetzt nicht mehr da bin", fährt Gloria fort. Ob sie damit Niko meint?

Bei Temptation Island prahlte die Blondine damit, ihren langjährigen Ehemann größtenteils finanziert zu haben. "Ich habe die ersten anderthalb Jahre komplett alles gezahlt für ihn, ihn komplett unterstützt, ihn bei mir wohnen lassen, das Essen und den Urlaub bezahlt", erklärte sie in der Sendung. Später bereute sie ihr Verhalten zwar, doch legte wenig später nach: "Ich sage immer: So hübsch wie er ist, so dumm ist er."

Instagram / sandra.sicora Nikola Glumac und Sandra Sicora im August 2023 in Köln

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Teilnehmerin

RTL Nikola Glumac und Gloria Glumac bei "Prominent getrennt"

