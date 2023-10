Ist Justin Timberlake wegen Britneys Memoiren besorgt?

Justin Timberlake (42) ist in Sorge! Der Sänger und Britney Spears (41) lernten sich 1998 am Set des "Micky Mouse Clubs" kennen und galten während ihrer vierjährigen Beziehung als Traumpaar. Die Popsängerin veröffentlicht noch diesen Monat ihre Memoiren. Dem Schauspieler soll die Autobiografie seiner Ex-Freundin ein Dorn im Auge sein. Denn angeblich nimmt Britney darin kein Blatt vor den Mund!

In dem Buch "The Women in Me", welches am 24. Oktober in den Handel kommen wird, soll Britney auch die Beziehung zu Justin thematisieren. Die Blondine hegt angeblich keinen Groll gegenüber ihrem Ex-Freund. Dennoch soll sie hart mit Justin ins Gericht gehen, wie eine Quelle gegenüber Us Weekly ausplaudert. Ein anderer Insider ist sich aber sicher: "Es ist nicht Britneys Intention, jemanden vor den Bus zu werfen. Sie erzählt nur ihre Sicht der Dinge."

Justin ist bereits seit rund elf Jahren glücklich mit der Schauspielerin Jessica Biel (41) verheiratet. Auf Instagram schwärmte der Musiker auch kürzlich wieder in den höchsten Tönen von ihr. "Mama, Partner, brillant, wunderschön, knallhart... Du bist immer für mich und die Jungs da, egal zu welcher Tageszeit oder in der Nacht", schrieb er.

Getty Images Britney Spears und Justin Timberlake bei den AMAs 2001

Getty Images Justin Timberlake im Mai 2022

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake

