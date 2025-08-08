Jessica Biel verbietet ihren Kindern McDonald's-Essen

Jessica Biel (43) hat ein klares Nein zu einer der bekanntesten Fast-Food-Ketten ausgesprochen. In einem Interview mit dem Magazin Parade erklärte die Schauspielerin, dass McDonald’s in ihrem Zuhause absolut tabu sei. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Justin Timberlake (44) und ihren zwei Söhnen Silas und Phineas achtet sie auf Qualität, wenn es um Essen geht. "Ich bin nicht streng, aber das ist die eine Sache, bei der ich nicht nachgebe. McDonald’s kommt bei uns nicht ins Haus", stellte Jessica klar. Stattdessen würde sie lieber mehr Geld für ein hochwertiges Essen ausgeben.

Erst vor wenigen Tagen gewährte die Zweifach-Mama über Instagram einen Blick hinter die Kulissen ihres Familienlebens. Aktuell ist sie mit ihrem Mann Justin Timberlake unterwegs, der gerade seine Forget Tomorrow Welttournee spielt. Gezeigt wurden liebevolle Momente aus dem Backstage-Bereich, darunter auch ein Schnappschuss mit Silas. "Die Tour-Ehefrau/-Mama ist unterwegs", schrieb Jessica zu den Bildern und sammelte jede Menge Lob von ihren Fans. Besonders die Harmonie zwischen Beruf und Familienleben scheint viele Nutzer begeistert zu haben.

Schon länger gibt die Schauspielerin immer wieder Einblicke in ihr Leben als Mama. Mit ihren Söhnen genießt Jessica die kleinen und großen Abenteuer und spricht dabei auch über ihre Ähnlichkeiten und Unterschiede. Während sie glaubt, dass Silas optisch ihrem Mann ähnelt und charakterlich eher nach ihr schlägt, sieht es bei Phineas aus ihrer Sicht genau umgekehrt aus. Trotz dieser individuellen Eigenschaften wird bei den Timberlakes das Familienleben großgeschrieben, was Jessica immer wieder durch liebevolle Anekdoten oder klare Wertvorstellungen – wie die zu gesunder Ernährung – unter Beweis stellt.

Getty Images Jessica Biel in Beverly Hills

Instagram / jessicabiel Jessica Biel mit ihren Söhnen Phineas und Silas

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel, Ehepaar