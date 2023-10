Jada Pinkett-Smith opferte sich in Ehe mit Will für ihn auf

Sie nahm sich selbst zurück! Vor wenigen Tagen verkündete Jada Pinkett-Smith (52), dass sie und ihr Mann Will Smith (55) schon seit sieben Jahren getrennte Wege gehen. Ein großer Schock für viele Fans des Schauspielerehepaares, das 1997 geheiratet hatte. Beide äußerten sich auch bereits öffentlich dazu. Jetzt enthüllt Jada aber, dass sie sich in der Ehe mit Will für ihr zurückgesteckt habe.

Im Podcast "Diary of a CEO" spricht die Moderatorin mit Steven Bartlett über ihre Beziehung mit dem Hollywoodstar. Sie fühle sich ihrem Ex gegenüber "verärgert", da sie "nicht merkte, dass [sie sich] selbst aufgab". Will habe sich nämlich immer nur seine Träume erfüllen wollen und seine Partnerin bei ihren nicht unterstützt. "Will hat getan, was er tun wollte. Er hat sich selbst glücklich gemacht", kritisiert die 52-Jährige.

In seinem ersten Statement nach Bekanntgabe der Trennung sprach Will mit der NY Times. Das Interview mit seiner Ex habe ihn aufgeweckt: "Wenn man mehr als die Hälfte seines Lebens mit jemandem zusammen ist, stellt sich eine Art emotionale Blindheit ein, und man verliert nur allzu leicht die Sensibilität für ihre verborgenen Nuancen und subtilen Schönheiten."

Anzeige

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith im November 2022

Anzeige

Getty Images Jada Pinkett-Smith, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de