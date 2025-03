Nach 20 Jahren: Will Smith bringt bald neues Album raus

Will Smith (56), bekannt als Schauspieler, Produzent und Musiker, meldet sich nach zwei Jahrzehnten musikalischer Pause mit einem neuen Album zurück. Am 14. März verkündete der 56-Jährige, dass sein erstes Studioalbum seit 20 Jahren mit dem Titel "Based on a True Story" am 28. März erscheinen wird. Auf den insgesamt 14 Tracks werden zahlreiche prominente Gaststars zu hören sein, darunter DJ Jazzy Jeff (60), mit dem Will einst als Musikduo berühmt wurde, sowie sein Sohn Jaden Smith (26), Teyana Taylor (34) und Big Sean (36). Die Vorfreude auf das Projekt ist groß: "Es ist offiziell! Mein neues Album kommt in zwei Wochen! Ich kann es kaum erwarten, dass ihr es endlich hört", schrieb Will auf Instagram.

Die Arbeit an diesem Album sei für den Musiker sehr persönlich gewesen, wie er bereits im letzten Jahr in einem Interview gegenüber Extra enthüllte. Die neuen Songs vereinen vergangene Einflüsse und aktuelle Themen – ein Highlight ist beispielsweise der Track "Beautiful Scars", der zusammen mit Big Sean entstand und in einem aufsehenerregenden Musikvideo inszeniert wurde. In einer Hommage an den Filmklassiker "Matrix" übernimmt Will dabei die Rolle des Neo, während Big Sean als Morpheus auftritt. Auch Singles wie "Work of Art" mit Jaden Smith sowie "Tantrum" mit Joyner Lucas sind bereits veröffentlicht worden. Spannend ist zudem, dass Will den Stil des Albums als autobiografisch bezeichnet und die Songs selbst als "Episoden" seines Lebens beschreibt.

Für Will Smith markiert diese Veröffentlichung ein neues Kapitel – sowohl musikalisch als auch privat. Seine Karriere startete er in den 80er-Jahren als Teil des Hip-Hop-Duos DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, bevor er als TV- und Filmstar Weltruhm erlangte. Nachdem sich Will in den letzten Jahren vor allem auf die Schauspielerei konzentrierte und sogar einen Oscar gewann, scheint er nun wieder zu seinen musikalischen Wurzeln zurückzukehren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Hollywoodstar Will Smith im Mai 2024 in Berlin

Anzeige Anzeige