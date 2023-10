Nach Trennung von Jada: Will Smith gibt erstes Statement

Er meldet sich erstmals zu Wort. Jada Pinkett-Smith (52) und Will Smith (55) galten jahrelang als das Traumpaar in Hollywood – 1997 hatten sie beiden sogar geheiratet. Doch vor einigen Tagen machte die Moderatorin öffentlich, dass sie und der Schauspieler bereits seit Jahren getrennte Wege gehen. Will äußerte sich bisher nicht zu dem Interview. Doch jetzt bricht der "I Am Legend"-Star endlich sein Schweigen.

Die NY Times hat die erste Reaktion von Will auf Jadas Enthüllungen erhalten. Der Schauspieler offenbarte, dass das Interview seiner Ex ihn irgendwie aufgeweckt habe. Weiter heißt es, er habe erkannt, dass sie "widerstandsfähiger, klüger und mitfühlender ist, als er gedacht hatte." Außerdem wird Will mit den Worten zitiert: "Wenn man mehr als die Hälfte seines Lebens mit jemandem zusammen ist, stellt sich eine Art emotionale Blindheit ein, und man verliert nur allzu leicht die Sensibilität für ihre verborgenen Nuancen und subtilen Schönheiten." Er scheint wohl keinen Groll wegen der Offenbarungen gegen Jada zu hegen.

Im Interview mit People ließ Jada vor einigen Tagen die Bombe platzen. "Wir haben einige wirklich schwere Arbeit zusammen gemacht. Wir haben einfach eine tiefe Liebe füreinander und wir werden herausfinden, wie es für uns weiter geht", erklärte sie. Sie seien noch dabei herauszufinden, was die Zukunft für sie bereit halte. Ein Comeback scheint also nicht ausgeschlossen.

Anzeige

Getty Images Will Smith und seine Frau Jada, November 2023

Anzeige

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Anzeige

Denkt ihr, dass sich Will noch genauer zu der Trennung äußern wird? Ja, ich hoffe es! Nein, vermutlich eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de