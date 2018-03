Diese zwei Ladys sind ein echtes Erfolgsduo! Kristina Bach (55) feiert seit den 1980er Jahren nicht nur Erfolge als Schlagersängerin, sondern schreibt auch Songs für viele ihrer Kolleginnen. So hatte sie auch Helene Fischers (33) Megahit "Atemlos durch die Nacht" komponiert, der sich mittlerweile über eine Million Mal verkaufte. Helenes Mama erkannte das Potenzial der Songwriterin schon vor vielen Jahren. Wäre es nach ihr gegangen, hätte Kristina die damalige Newcomerin entdeckt. "Ihre Mutter hat gesagt: 'Das ist die Richtige für meine Tochter!' Und sie wohnte im Nachbardorf, ist an mein Haus gefahren und wollte die Demokassette in den Briefkasten werfen! Ich habe aber gar keinen Briefkasten!", erinnerte sich die 55-Jährige nun in der MDR-Show "Die besten Hits aller Zeiten".



