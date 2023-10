Schon im November: Cathy Hummels ist auf dem "Traumschiff"!

Diese Folge verspricht wieder besonders viel Spannung, Spaß und Action! Schon seit über 40 Jahren lockt Das Traumschiff in regelmäßigen Abständen viele Zuschauer vor den Bildschirm. Neben der Stammbesetzung der Crew aus Kapitän Florian Silbereisen (42), Barbara Wussow (62) oder Collien Ulmen-Fernandes (42) schippern auch immer wieder zahlreiche Gaststars auf dem Dampfer mit ins Abenteuer. Jetzt spielt auch Cathy Hummels (35) beim "Traumschiff" mit!

Am 26. November geht das Schiff wieder auf große Fahrt. Diesmal führt es die Reisenden in eine Küstenstadt nach Namibia, wie ZDF verrät. An Bord ist dabei Cathy Hummels – sie spielt die Rolle der Juliane, die in einer Beziehung mit einem wesentlich älteren Mann ist. Auf dem Boot hat sie mit Liebesproblemen zu kämpfen. Doch nicht nur die Influencerin hat eine fulminante Gastrolle: Auch Esther Schweins (53), Dietmar Bär (62) oder Florian Fitz (55) als ihr Partner spielen mit. Axel Schulz (54) hat einen Cameo-Auftritt als "Axel".

Doch besonders für Florian alias Max Parger soll diese Fahrt mit dem Traumschiff "voller Überraschungen" sein. In seiner Kabine wird ein unbekanntes Baby gefunden – laut Zettel handelt es sich bei dem kleinen Jungen um seinen Sohn. Doch das bestreitet er...

Anzeige

ZDF / Dirk Bartling Esther Schweins, Axel Schulz und Florian Fitz beim "Traumschiff"

Anzeige

Getty Images Cathy Hummels beim Deutschen Fernsehpreis 2023

Anzeige

ZDF / Dirk Bartling Florian Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän Max Parger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de