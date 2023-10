Süße Nachrichten: Wolfgang Van Halen ist unter der Haube!

Wolfgang Van Halen macht Nägel mit Köpfen! Bereits seit acht Jahren ist er mit seiner Partnerin Andraia Allsop zusammen. Die Beziehung halten der Musiker und seine Liebste weitgehend privat – doch die Nachricht ihrer glücklichen Verlobung hatten sie im Sommer des letzten Jahres trotzdem mit ihren Fans geteilt. Jetzt war es endlich so weit: Wolfgang und seine Andraia haben geheiratet!

Wie People berichtet, gaben die beiden sich im Wohnzimmer ihres Hauses in L.A. vor rund 90 Verwandten und Freunden das Jawort – und zwar genau am 15. Oktober, dem achten Jahrestag ihres ersten Dates. "Wir wollten diese Hochzeit nicht nur für uns, sondern auch für die Menschen, die wir lieben, zu einem Fest machen", erzählt Andraia. Das Zimmer und den Garten dekorierten sie für die Feier mit vielen Blumen – in die Rolle der Blumenmädchen schlüpften die beiden Großeltern der Braut.

Auch Wolfgangs 2020 verstorbener Vater, der Musiker Eddie Van Halen (✝65), spielte eine große Rolle bei der Zeremonie. "Eines der Dinge, die ich wirklich wollte, war eine Möglichkeit, Wolfs Vater mit einzubeziehen. Wir hatten bei der Zeremonie einen leeren Stuhl, der ihm gehört hätte", erklärt Andraia. Der Bräutigam wurde zu einem von Eddie für ihn geschriebenen Song von seiner Mutter zum Altar geführt und zudem gab es Erinnerungsanhänger mit einem Bild des Vater-Sohn-Duos für die Gäste.

