Eddie Van Halens (✝65) letzte Wünsche werden scheinbar erfüllt. Vor Kurzem schockierte die Todesmeldung des Gitarristen die gesamte Musikwelt. Er verstarb am sechsten Oktober nach einem langen Kampf gegen seine Kehlkopfkrebserkrankung. Die Rocklegende schien sich jedoch zuvor bereits eine klare Vorstellung darüber gemacht zu haben, was nach ihrem Ableben mit ihrem Körper passieren soll – Wie jetzt bekannt wurde, war Eddies Leichnam 22 Tage nach seinem Tod verbrannt worden.

Laut TMZ wurde der leblose Körper des Rockstars rund drei Wochen nach dessen Tod eingeäschert. Die Überreste seien anschließend an seinen Sohn Wolfgang übergeben worden, damit er seinem Vater einen letzten großen Wunsch erfüllen könne. Eddie soll dem Bassisten aufgetragen haben, seine Asche vor der Küste seiner geliebten Stadt Malibu zu verstreuen. Es sei zudem so gut wie sicher, dass Wolfgang dieser Bitte nachkommen wird, wie eine Quelle dem Medium verriet.

Bereits vor seinem Tod wies Eddie eine lange Liste an Erkrankungen auf. Neben dem Kehlkopfkrebs litt er auch an Hautkrebs an Kopf und Hals. 2002 musste dem Mann von Janie Liszewski sogar ein Stück der Zunge entfernt werden, da auch diese von bösartigen Tumoren befallen war. Im Alter von 65 Jahren zwangen die Krankheiten den Musiker schließlich in die Knie.

