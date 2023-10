"Der verlogenste Mensch": Justine Dippl schießt gegen Wale

Justine Dippl hat die Nase voll! Von Beginn an provozierte Walentina Doronina (23) im Das Sommerhaus der Stars, was das Zeug hält, doch als Luigi Birofio (24) und Dana Feist einzogen, eskalierte die Situation komplett: Nachdem der Dschungelcamp-Zweitplatzierte gegenüber Walentinas Freund Can Kaplan handgreiflich wurde, mussten er und seine Partnerin das Haus verlassen. Doch auch Wale und Can wurden kurzerhand aus dem Format geschmissen. Einer schien Walentinas Verhalten besonders gegen den Strich zu gehen – und zwar Mitkandidatin Justine!

Auf ihrem Instagram-Account macht die Ex-Frau von Joey Heindle (30) ihrem Ärger Luft. "Bitte suche dir Hilfe! [...] Sorry, Leute, das ist eigentlich gar nicht meine Art, aber ich habe noch nie einem Menschen gegenüber so viel Missgunst und Ekel empfunden", wettert Justine. Laut der Mama einer kleinen Tochter könne sich Wale nicht selbst reflektieren. "Du bist der verlogenste Mensch, der im deutschen Fernsehen ist! Und ich hoffe, dass du nie wieder eine Plattform bekommen wirst", so Justine.

"Um die angespannte Atmosphäre im Sommerhaus zu beruhigen und aus Verantwortung gegenüber allen beteiligten Paaren, wurde beschlossen, auch Walentina und Can aus der Sendung zu nehmen", erklärte RTL in einem Statement gegenüber Promiflash. Die beiden sind hingegen davon überzeugt, dass die Produktion sie gar nicht habe rauswerfen wollen. "Alle haben gesagt, wenn Walentina und Can nicht gehen, werden wir alle unsere Koffer packen außer Maurice", meldeten Wale und Can bereits im Netz.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Gigi Birofio und Dana Feist beim Sommerhaus

Instagram / justine_heindle Justine Dippl, Ex-Frau von Joey Heindle

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina im August 2023

