Sommerhaus-Spoiler: So eskaliert es zwischen Can und Gigi!

Er geht zu weit! Im Sommerhaus der Stars herrscht dicke Luft zwischen den Neuzugängen Luigi Birofio (24), seiner Partnerin Dana Feist, Walentina Doronina (23) und ihrem Verlobten Can Kaplan. Bereits vor Beginn der Ausstrahlung deutete Walentina an, dass es während der Sendung zu Handgreiflichkeiten gegenüber ihr und ihrem Partner kam. Erst kürzlich bestätigte die Staatsanwaltschaft, dass sie in dem Fall ermittele. Nun wird die entsprechende Szene im Sommerhaus ausgestrahlt!

+++ Achtung! Es folgt ein Spoiler zu "Das Sommerhaus der Stars" Folge 6! +++

Die neue Folge ist bereits vorab auf RTL+ zu sehen. Dabei eskaliert der Streit zwischen Gigi und Can endgültig. Nach einer Diskussion zwischen den Teilnehmern fordert Can den Italiener auf, schlafen zu gehen. Dieser fühlt sich durch die Aussage jedoch provoziert. Daraufhin geht er ganz nah an seinen Mitstreiter heran und schubst ihn schließlich von sich weg. Während Aleksandar Petrovic (32) dazwischen geht und Gigi wegzieht, folgen Walentina und Can den beiden. Dabei rutscht Gigi die Hand aus und er trifft Can und seine Partnerin am Kopf. Das bringt das Fass endgültig zum Überlaufen: "Was packst du meine Frau an?" rastet Can aus.

Als Folge der Ereignisse werden Gigi und Dana des Sommerhauses verwiesen: "Körperliche Gewalt hat im Sommerhaus keinen Platz. Daher müssen Gigi und seine Partnerin Dana das Sommerhaus verlassen", heißt es in einem von RTL eingeblendeten Statement. Darauf folgt eine Entschuldigung von Gigi, der seinen Fehler einzusehen scheint: "Also eine ganz große Entschuldigung von mir aus an Walentina. Wir wissen, dass wir ganz viele Konflikte haben, aber so etwas geht gar nicht. Ich wollte sie auf gar keinen Fall treffen." Zudem gibt er zu, dass er als Erstes handgreiflich wurde und die Schuld daher bei ihm liege.

Doch damit nicht genug. Da sich die anderen Teilnehmer weiterhin über die Unruhe beschweren, die Walentina in die Gemeinschaft einbringt, müssen auch sie und Can das Format verlassen: "Um die angespannte Atmosphäre im Sommerhaus zu beruhigen und aus Verantwortung gegenüber allen beteiligten Paaren wurde beschlossen, auch Walentina und Can aus der Sendung zu nehmen", erklärt RTL in einem weiteren eingeblendeten Statement.

