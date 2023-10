Ex-Bachelorette-Kandidat Gianluca hat eine neue Freundin!

Gianluca Federico ist frisch vergeben! Der Münchner hatte in der vergangenen Staffel von Die Bachelorette die große Liebe gesucht und neben den anderen Kandidaten um das Herz von Jennifer Saro gebuhlt. Daraus wurde allerdings nichts: In der sechsten Folge packte er freiwillig seine Koffer. Jetzt hat er offenbar abseits der TV-Kameras seine Liebe gefunden: Gianluca ist wieder in festen Händen!

Auf Instagram macht der Kuppelshow-Kandidat seine neue Liebe öffentlich. Auf zwei süßen Bildern umarmt Gianluca erst seine neue Freundin Alena, dann knutscht er sie liebevoll ab. "Wir sind beste Freunde, oder?", witzelt er dazu, verrät aber mit den Hashtags "Couple" und "Girlfriend", dass sie alles andere als nur Freunde sind.

"Die Bachelorette" hatte Gianluca damals aus freien Stücken verlassen. Der Grund: Der Sport- und Gesundheitstrainer hatte gemerkt, dass Jennifer eine besondere Verbindung zu seinem Kumpel Fynn Lukas Kunz (26) hatte und wollte den beiden nicht im Weg stehen. Er sollte recht behalten: Noch immer sind Jenny und Fynn ein Paar!

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Gianluca, Bachelorette-Kandidat 2023

Anzeige

Instagram / gianlucafederico Gianluca Ferderico und seine Freundin Alena

Anzeige

RTL Jennifer und Gianluca bei "Die Bachelorette"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de