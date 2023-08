Wegen Kumpel Fynn: Er verlässt "Die Bachelorette" freiwillig

Er zieht die Reißleine! Die diesjährige Staffel von Die Bachelorette neigt sich langsam dem Ende zu. Noch einige Kandidaten kämpfen um das Herz von Jennifer Saro. Während der eine oder andere Mann der Rosenverteilerin auch schon näher kam, lernen andere sie gerade erst richtig kennen. Ganz vorne mit dabei ist auch Fynn Lukas Kunz (26), der die Influencerin auch schon geküsst hat. Deswegen will nun ein Kandidat freiwillig die Koffer packen!

In der aktuellen Folge der Datingshow zeigt sich Gianluca Federico ziemlich nachdenklich, nachdem er mitbekommen hat, dass Fynn und Jenny sich immer besser verstehen. "Ich habe einfach kein gutes Gefühl mehr und dann ziehe ich auch meine Schlüsse daraus", erklärt er im Einzelinterview. Bei der Nacht der Rosen gesteht Gianluca schließlich der Bachelorette, dass er gehen möchte: "Ich merke, dass wir uns verstehen, dass wir den gleichen Humor haben, dass wir zusammen tanzen können. Aber du kennst ja auch die Connection zwischen Fynn und mir und man merkt auch die Energie zwischen euch."

Jennifer zeigt sich daraufhin total verständnisvoll und verabschiedet sich liebevoll von Gianluca. Trauriger über seinen Abgang ist definitiv Kumpel Fynn! "Ich wusste natürlich, was Gianluca fühlt und was er vorhat", erklärt der einstige Love Island-Kandidat mit Tränen in den Augen und bedankt sich bei seinem Freund.

