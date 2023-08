Gianluca hat Kontakt zur Ex: Bachelorette Jenny nicht happy

Das feiert Jennifer Saro überhaupt nicht. Aktuell sucht die Influencerin als Die Bachelorette im TV nach ihrem Mr. Right. Gestern lief bereits die vierte Folge und die Mutter eines Sohnes hatte wieder zwei Männer nach Hause schicken müssen – für Oliver und Pedro ist das Abenteuer in Thailand nun beendet. Kandidat Gianluca ist hingegen noch dabei. Auch wenn er mit einer Aussage nicht gerade auf Begeisterung stieß...

Jenny und Gianluca genossen nach einem Gruppendate ein wenig Zeit zu zweit. Und alles fing auch recht harmonisch an. Es wurde viel gekichert – bis der Gesundheitstrainer auf das Thema Ex-Partner zu sprechen kam. "Meine Ex und ich telefonieren so alle sechs bis sieben Wochen mal", erklärte der Kuppelshowteilnehmer der Rosenverteilerin. Diese feierte das jedoch so gar nicht: "Das geht gar nicht. Das ist Vergangenheit und das muss man abschließen."

Auf Twitter gehen die Meinungen zu dem Thema auseinander. "Telefonieren mit der Ex ist ein absolutes No-Go", meinte beispielsweise ein User. Ein anderer sieht das Ganze hingegen eher weniger wild: "Mein Gott. Lass ihn doch ab und an mal mit seiner Ex schnacken."

