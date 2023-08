Gianluca geht freiwillig: Bachelorette ist nicht traurig

Sein Abschied ist für sie scheinbar kein Verlust! Nicht mehr lange und dann stehen die Dreamdates bei Die Bachelorette vor der Tür. In der Nacht der Rosen verabschiedet sich Jennifer Saro von vier Kandidaten. Allerdings hilft Gianluca Federico ihr bei der Entscheidung. Denn er möchte keine Rose mehr von ihr und verlässt die Datingshow freiwillig. Jennifer ist jedoch überhaupt nicht traurig über Gianlucas Auszug.

Im Einzelgespräch mit dem Kandidaten beteuerte sie noch, wie sehr sie sich darüber freue, ihn in der Show zu haben. Allerdings scheint sie nicht so interessiert an Gianluca zu sein wie an seinem Kumpel Fynn Lukas Kunz (26). "Ich glaube, man hat mir angesehen, dass ich nicht traurig war", erklärt sie im Bezug auf Gianlucas Ausstieg im Promiflash-Interview. "Das hat sich für mich angefühlt, als würde ich zwei beste Freunde gleichzeitig daten", fügt sie hinzu. Trotz allem seien beide im Guten auseinandergegangen.

Auch Gianluca bemerkte die intensivere Verbindung zwischen Fynn und Jennifer. "Ich habe einfach kein gutes Gefühl mehr und dann ziehe ich auch meine Schlüsse daraus", äußerte er sich im Einzelinterview. Aus diesem Grund gestand er in der Nacht der Rosen, dass er seine Koffer packen möchte.

RTL Jennifer Saro bei "Die Bachelorette", 2023

Die Bachelorette, RTL Jennifer Saro und Gianluca in der Nacht der Rosen

Die Bachelorette, RTL Fynn Lukas Kunz und Jennifer Saro bei "Die Bachelorette"

