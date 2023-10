Ricarda Raatz packt aus: So lief Trennung von Maurice ab!

Ricarda Raatz rechnet mit Maurice Dziwak ab. Aktuell sind die beiden im Sommerhaus der Stars zu sehen. Bereits in der ersten Folge der Pärchen-Challenge deutete sich an, dass bei den Reality-TV-Stars nicht alles so harmonisch ist. Vor allem Maurice schoss während den Prüfungen nur allzu gerne gegen seine Partnerin. Inzwischen ist klar, dass die beiden kein Paar mehr sind. Nun äußert sich Ricarda zu dem Liebesaus und lässt dabei kein gutes Haar an ihrem Ex!

In ihrer Instagram-Story teilt Ricarda gegen Maurice ordentlich aus: "Als wir rauskamen [aus dem Sommerhaus] hat der nette Herr nicht mehr mit mir geredet." Der Ex-Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat habe nichts mehr von ihr wissen wollen. "Er hat sich eine ganze Woche nicht mehr bei mir gemeldet. Und ich war diejenige, die halt gesagt hat: 'Ich kann das so nicht mehr. Das ist für mich eine krankhafte Beziehung'", schildert die Beauty weiter. Sie habe das so nicht mehr mitmachen wollen, Maurice habe sich ohnehin nicht mehr für die Beziehung interessiert. "Er meinte dann nur so: 'Ja, okay'", erklärt Ricarda.

Im Sommerhaus hatte Ricarda bisher bereits einige Tränen vergossen. Maurice hatte aber augenscheinlich nicht daran gedacht, sie zu trösten, sondern sie stattdessen angemotzt. "Maurice war vor dem Sommerhaus schon sehr launisch. Er hat mich sehr oft, sehr viel unter Druck gesetzt in der Beziehung", berichtete sie RTL.

Anzeige

RTL Maurice Raatz und Maurice Dziwak im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de