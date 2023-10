Steht Kourtneys Ex Scott Disick auf ihre Schwester Khloé?

Ist er verliebt? Scott Disick (40) und Kourtney Kardashian (44) waren fast ein Jahrzehnt lang ein Paar. Aus der Beziehung entsprangen ihre drei Kinder Mason Disick (13), Penelope Disick (11) und Reign Disick (8). Doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt: 2015 trennten sich die beiden Keeping up with the Kardashians-Stars. Mit der Schwester seiner Ex Khloé Kardashian (39) verbindet den Unternehmer noch immer eine tiefe Freundschaft. Doch nun wird angedeutet, dass Scott ernstere Gefühle für Khloé hegen könnte!

In der neuen Folge The Kardashians fällt das Gesprächsthema zwischen ihrer Mutter Kris Jenner (67) und Scott auf die Frage, wie dessen Traumfrau sein sollte. Daraufhin beginnt der Dreifach-Papa von Khloé zu schwärmen: "Sie ist lustig, sie ist süß, sie ist niedlich. Sie hat all die Eigenschaften, die ich haben will – das ist, was ich damit sagen will." Ihre Mutter scheint von dem Geständnis jedoch nicht sonderlich überrascht zu sein: "Ich glaube, Scott ist in Khloé verknallt."

Erst vor wenigen Monaten machte Khloé klar, wie nah sie dem Ex-Partner ihrer Schwester trotz deren Trennung immer noch steht. Zu seinem Geburtstag teilte die Beauty auf Instagram eine Reihe von Schnappschüssen der beiden. Dazu schrieb sie: "Wir waren in den schwersten und glücklichsten Zeiten unseres Lebens füreinander da. Scott, ich liebe dich und bin so dankbar, dich in meinem Leben zu haben."

Getty Images Scott Disick, TV-Persönlichkeit

Getty Images Khloé Kardashian, TV-Persönlichkeit

Getty Images Kourtney Kardashian, Realitystar

