Emotionale Worte: Khloé Kardashian steht Ex-Schwager nahe

Khloé Kardashian (38) hat in dem Verflossenen ihrer Schwester einen Freund fürs Leben gefunden! Runde zehn Jahre sind Kourtney Kardashian (44) und ihr Ex Scott Disick (40) gemeinsam durchs Leben gegangen. Doch auch wenn die Reality-TV-Bekanntheit und der Unternehmer in der Liebe inzwischen getrennte Wege gehen, ist der Dreifachpapa noch immer Teil der beliebten Großfamilie. Vor allem im Leben von Khloé spielt Scott noch immer eine große Rolle.

Zu Scotts Geburtstag teilte Khloé am Samstag eine niedliche Bilderreihe mit Schnappschüssen von sich und ihrem Ex-Schwager. Mit ihren liebevollen Geburtstagsglückwünschen macht die 38-Jährige ganz deutlich, wie viel sie noch immer für Scott übrig hat – auch, wenn er und Kourtney kein Paar mehr sind. "Wir waren in den schwersten und glücklichsten Zeiten unseres Lebens füreinander da. Scott, ich liebe dich und bin so dankbar, dich in meinem Leben zu haben", schwärmt Khloé unter anderem über das Geburtstagskind.

Dass Khloé mit Scott über alles reden kann, sieht man auch in der neuen The Kardashians-Staffel. In einer Szene öffnete sich die Zweifachmama nämlich ihrem einstigen Schwager und verriet, dass sie nach der Geburt ihres Sohnes Tatum gemischte Gefühle hatte – der war nämlich mithilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen. "Ich glaube, dass es einen Unterschied gibt, wenn das Baby in deinem Bauch ist, das fühlt dein echtes Herz", äußerte sie sich nach der Geburt kritisch über das Konzept der Leihmutterschaft.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Penelope und Scott Disick mit Khloé Kardashian

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Scott Disick

Anzeige

Getty Images Scott Disick und Khloé Kardashian im April 2015 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de