Trotz Einigung: Hat Kevin Costners Ex-Frau Hintergedanken?

Macht Christine Baumgartner (49) gute Miene zum bösen Spiel? Kevin Costner (68) und seine Ex-Frau hatten sich in den vergangenen Monaten einen wahrhaftigen Rosenkrieg vor Gericht geliefert. Insbesondere die Unterhaltszahlung war lange ein Thema gewesen. Vor wenigen Wochen kam es dann endlich zur Einigung – doch die Ex des Schauspielers soll weniger bekommen, als sie eigentlich angestrebt hatte. Kevins Freunde sind besorgt, dass Christine womöglich einen Plan hat, um doch noch an mehr Geld zu gelangen!

"Christine sieht das Positive daran, sich gut mit Kevin zu stellen, nachdem sie mit weniger nach Hause gegangen ist, als sie verlangt hatte", plaudert ein Insider gegenüber National Enquirer aus. Der "Bodyguard"-Darsteller sei erleichtert darüber, dass sie sich wieder verstehen, denn die 49-Jährige habe noch immer einen besonderen Platz in seinem Herzen. Die Quelle habe jedoch eine Befürchtung: "Es fühlt sich an, als würde Christine das zu ihrem Vorteil nutzen – dafür zu sorgen, dass er seine Schutzmauern runterfährt und zu hoffen, dass er ihr mehr Geld gibt."

Bereits zuvor behauptete eine böse Zunge, dass Christine ihren Lebensstandard an der Seite des Hollywoodstars vermisse. "Sie macht sich Vorwürfe, dass sie Kevin dazu gezwungen hat, der Scheidung zuzustimmen, obwohl sie in Saus und Braus lebte, über unbegrenzte Mittel verfügte und alles von ihrem Mann bezahlt wurde", erzählte die Quelle gegenüber TMZ.

Anzeige

Getty Images Christine Baumgartner und Kevin Costner, 2022

Anzeige

Getty Images Christine Baumgartner im November 2019

Anzeige

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de