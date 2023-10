Zu riskant: Schwangere Kourtney Kardashian hat Sexverbot!

Muss Kourtney Kardashian (44) bei ihrer Schwangerschaft aufpassen? Der Realitystar ist bereits stolze Dreifachmama. Dass sie sich ein weiteres Kind mit ihrem aktuellen Partner Travis Barker (47) wünscht, hat sie kein Geheimnis gemacht. Erst im Juni verkündete das Paar dann die freudige Nachricht, dass es endlich geklappt hat – die Beauty ist schwanger. Dass sie mit 44 Jahren noch ein Kind bekommt, birgt allerdings auch ein paar Risiken. Kourtney spricht nun offen darüber, worauf sie alles achten muss!

"Meine Ärzte sind so vorsichtig", erzählt die Unternehmerin gegenüber Vogue. Sie habe nun viel mehr Einschränkungen als bei ihren vorigen Schwangerschaften. "Im ersten Trimester durfte ich keinen Sport machen, nicht in einem Flugzeug fliegen und keinen Sex haben", berichtet Kourtney weiter. Im zweiten Trimester habe sie dagegen alles machen dürfen – doch das habe sich dann wieder geändert. "Jetzt muss ich mich wieder an die Beschränkungen halten", erklärt die 44-Jährige.

Im vergangenen Monat traten in Kourtneys Schwangerschaft unerwartete Komplikationen auf: Ihr ungeborenes Baby musste im Mutterleib notoperiert werden müssen! "Ich werde meinen unglaublichen Ärzten für immer dankbar sein, dass sie das Leben unseres Babys gerettet haben", schrieb die US-Amerikanerin nach dem Eingriff auf Instagram.

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian auf der Met Gala 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im August 2023

Getty Images Kourtney Kardashian, 2019

