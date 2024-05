Sehr vertraut: Was geht bei Nikola Glumac und Laura Morante?

Haben Nikola Glumac (28) und Laura Morante (33) etwa zueinander gefunden? Die beiden Realitystars sind aktuell Single – aber nun scheint es so, als würden sie ihre Zeit gemeinsam genießen. Aufmerksame Promiflash-Leser erwischten die zwei zusammen am Flughafen von Katar. Dort sollen sie nicht nur sehr vertraut, sondern beinahe verliebt gewirkt haben. Nikola und Laura sollen am Gate Händchen gehalten und sich sogar geküsst haben. Die Influencerin habe dann sogar die Kehrseite ihres Begleiters gestreichelt, so der Tippgeber. Bahnt sich hier etwa eine neue Liebe an? Zumindest scheinen Laura und Nikola sich näherzukommen.

Nikola ist aktuell noch mit seiner Ex Gloria Glumac (31) verheiratet – doch zusammen ist das Paar schon länger nicht mehr. Nachdem die Beziehung zerbrochen war, zog es die beiden noch einmal ins TV. Sie nahmen gemeinsam an Prominent getrennt teil und gingen sogar als Sieger hervor. Doch trotzdem wurde schon in der Show deutlich, dass noch einiges im Argen lag. Ihre Liebe konnten sie nicht retten. Endgültig abgeschlossen hatte Gloria dann wohl bei Das große Promi-Büßen: Dort flirtete sie mit Promi-Bauer Patrick Romer (28). Niko hingegen wurde noch vor wenigen Wochen eine Romanze mit Sandra Sicora (31) nachgesagt.

Laura machte in der Vergangenheit vor allem mit ihrer Beziehung zu Mike Heiter (32) Schlagzeilen. Ihre Liebe zerbrach jedoch Ende 2022. Auf das Interesse der Medien und der Fans an ihrem Liebesleben schien die 33-Jährige danach eigentlich gar keinen Bock mehr zu haben. "Ich weiß nicht, ob ich einen Mann will, der unbedingt in der Öffentlichkeit stehen muss! Irgendwie lebt es sich so viel entspannter, wenn er gar keinen Bock auf Aufmerksamkeit hat", überlegte sie in einer Instagram-Story. Mit Nikola hätte sie allerdings wieder jemanden, der in der Öffentlichkeit steht.

Promiflash Laura Morante und Nikola Glumac am Flughafen von Ka­tar

Instagram / mikeheiter Laura Morante und Mike Heiter im Urlaub, November 2022

