Günther Jauch sorgt bei seiner EM-Verkündung für Verwirrung!

Und schon ist der nächste Spieler des diesjährigen EM-Aufgebots bekannt! Der DFB teilt auf seiner Instagram-Seite ein Video von Günther Jauch (67) – und der fragt: "Wer steht im aktuellen Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft?" Die Antworten lauten: "A: Klein, B: Groß, C: Dick, D: Dünn." Eindeutig geklärt ist damit allerdings nichts. "Christian Groß vom SV Werder Bremen?", fragt ein Follower in den Kommentaren. Da auch der Name Toni Kroos (34) ausgesprochen gleich klingt, ist die Verwirrung bei Fans im ersten Moment groß. Gemeint ist aber der Brighton-Mittelfeldspieler Pascal Groß.

Die Truppe für die diesjährige Europameisterschaft nimmt damit immer mehr Form an. Ein weiteres Video auf dem DFB-Kanal zeigt den GZSZ-Star Wolfgang Bahro (63) – und der nennt den Bayern-Star Joshua Kimmich (29) als nächsten Spieler im Kader. Damit schließt er sich seinem Teamkollegen Leroy Sané (28) an. Ebenfalls sicher dabei sind bereits: Frankfurt-Kicker Robin Koch, Arsenal-Bekanntheit Kai Havertz, Stuttgarts Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt und der Leverkusener Held im Mittelfeld Robert Andrich.

Die Vorfreude auf den Fußballsommer kommt damit langsam ins Rollen – trotzdem äußern Fans in den Social-Media-Kommentaren auch ihre Beschwerden. "Damit bleiben dann wohl Mats Hummels (35) und Leon Goretzka (29) zu Hause. Meiner Meinung nach: definitiv Fehlentscheidungen", schreibt ein User. "Ohne Hummels habe ich jetzt schon keine Lust mehr auf die EM", ärgert sich ein weiterer. "Ich feiere die Verkündungen", freut sich immerhin ein Nutzer über den diesjährigen Fahrplan. Die finale DFB-Auswahl wird am Donnerstag um 13 Uhr verkündet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pascal Groß, März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Joshua Kimmich im September 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr mit dem bisherigen Kader zufrieden? Ja, das wird ein gutes Turnier! Mir fehlen ein paar meiner Lieblingsspieler... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de