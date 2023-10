"Bauer sucht Frau International"-Single fliegt aus dem Cast

Bauer sucht Frau International hat einen Kandidaten weniger! Im kommenden Jahr geht die Flirtshow, in der Inka Bause (54) einsame Farmer rund um den Globus verkuppelt, in die nächste Runde. Mit dabei sind unter anderem Philip aus Togo und Markus aus Portugal. Von den vorgestellten zehn Kandidaten gehen aber offenbar nur noch neun an den Start: Ein Single wurde gestrichen!

Auf der Webseite des Senders RTL taucht das Profil von Isidor nicht mehr auf. Auch ein entsprechender Beitrag auf dem Instagram-Account der Sendung wurde offenbar gelöscht. Woran das liegt, ist unklar. Isidor hatte in seinem Vorstellungsvideo betont, dass er in der Show unbedingt seine bessere Hälfte finden will, mit der er im Idealfall auch eine Familie gründen möchte. "Ich brauche keine Putzfrau, ich brauche keine Köchin. Ich suche einen Menschen, mit dem ich mich gut verstehe", erklärte der Viehzüchter aus Bosnien und Herzegowina.

Andere Teilnehmer, wie zum Beispiel Peter, hoffen hingegen noch bei Bauer sucht Frau International auf das große Glück. Der Milchviehbauer hatte schon 2020 bei der österreichischen Bauer sucht Frau-Ausgabe mitgemacht, allerdings ohne Erfolg. Von seiner Mrs. Right wünscht er Ehrlichkeit und viel Verständnis für Spaß. Zudem möchte der nebenberufliche Hausmeister eines Tages Vater werden.

RTL+ "Bauer sucht Frau International"-Moderatorin Inka Bause

RTL Peter aus Österreich, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat

RTL Peter, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2024

