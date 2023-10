Diese Landwirte sind bei "Bauer sucht Frau International"

Es ist wieder Zeit, sich zu verlieben! Anfang nächsten Jahres wird Bauer sucht Frau International wieder in die nächste Runde gehen. Dabei werden die Landwirte auf der ganzen Welt ihre Favoriten auf dem Hof begrüßen dürfen und sie näher kennenlernen – doch erst steht noch die Vorstellrunde bevor! Was Marisol, Fritz und Andreas von ihrer Teilnahme erwarten, ist bereits bekannt. Nun verraten die übrigen Kandidaten in den Bewerbungsvideos einiges über sich: Promiflash fasst die wichtigsten Infos zu den Bauern für euch zusammen.

So versucht der Selbstversorger Philip, der in Togo lebt, seine große Liebe in der Show zu finden. Da seine Farm sich mitten in der Natur befindet, muss seine Zukünftige folgendes mitbringen: "Sie sollte keine Angst vor der Natur haben, also sehr naturverbunden sein. […] Eine Frau, die selbstständig und eigenständig denken kann, ist mir sehr wichtig." Auch der österreichische Kandidat Peter strebt mit seinem Hof die Selbstversorgung an, auf dem allerdings bislang eine Frau an seiner Seite fehlt. Er hatte bereits an Bauer sucht Frau in Österreich teilgenommen — doch leider war dort niemand für ihn dabei. Ebenso wünscht sich der Olivenbauer Frank aus Korfu einen Partner an seiner Seite: "Ich bin megaromantisch […]. Die Vorstellung, [alles] mit jemanden zu machen, den ich liebe […] ist für mich das Schönste."

Isidor lebt mittlerweile seit zwei Jahren auf dem Land seines Urgroßvaters in Bosnien und Herzegowina. Der Landwirt ist aber nicht auf der Suche nach einer Frau, die ihm auf dem Hof viel unter die Arme greifen soll: "Ich brauche keine Putzfrau, ich brauche keine Köchin. Ich suche einen Menschen, mit dem ich mich gut verstehe […]. Eine Person, die das Gegenstück ist, die bessere Hälfte." Er könne sich auf jeden Fall auch Kinder mit seiner Herzensdame vorstellen. Auch der Landwirt Markus ist mit ihm da einer Meinung, denn er wolle ebenfalls Nachwuchs auf seinem nachhaltigen Hof auf Madeira mit seiner Zukünftigen begrüßen. Ebenso will auch Gerfried, der einen Bauernhof in der Steiermark besitzt, eine Frau fürs Leben finden.

Auch einige Bäuerinnen nehmen an der Kuppelshow teil: Marisol möchte ihre bessere Hälfte finden, mit dem sie gemeinsam auf ihrer Kaffeeplantage in Kolumbien das Leben genießen kann. Auch Ulrike versucht ihr Glück – schließlich lebt sie schon seit dem Tod ihres Mannes allein auf ihrem Hof in Brasilien. "Jetzt bin ich schon offen für was Neues. Der Mann, der zu mir passen würde, müsste bodenständig, anständig und vernünftig sein", verrät die zweifache Mama in dem Bewerbungsvideo.

RTL Peter aus Österreich, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer

RTL Isidor aus Bosnien-Herzegowina, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer

RTL Markus aus Portugal, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer

RTL Gerfried aus Österreich, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer

RTL Ulrike aus Brasilien, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmerin

