Britney Spears gibt zu: Sie ging Ex Justin Timberlake fremd

Britney Spears (41) bestätigt es selbst! Die Sängerin ist aktuell mal wieder in aller Munde. Am 24. Oktober erscheinen ihre Memoiren "The Woman in Me". Darin teilt die Blondine nicht nur gegen ihre Eltern Jamie (71) und Lynne Spears aus. Zudem blickt sie auch auf ihre Beziehung mit Justin Timberlake (42) zurück. Der "Cry Me A River"-Interpret kommt in dem Buch jedoch offenbar nicht sonderlich gut davon. Doch auch mit sich selbst geht Britney hart ins Gericht!

In ihrer Biografie "The Woman in Me" gesteht Britney Justin betrogen zu haben – mit dem Choreografen Wade Robson (41). "Wir waren eines Abends aus und gingen in eine spanische Bar. Wir tanzten und tanzten. Ich habe in dieser Nacht mit ihm rumgemacht", schreibt die "Toxic"-Interpretin in ihren Memoiren. Doch sie beteuert, dass sie Justin in ihrer Beziehung ansonsten immer treu war – die Sache mit Wade sei die "einzige Ausnahme" gewesen.

2002 ging die Beziehung zwischen Britney und Justin nach drei Jahren letztlich in die Brüche. Doch offenbar trennten sich die beiden Popstars nicht wegen Wade. In ihrem Buch schreibt die 41-Jährige nämlich, dass Justin ihr diesbezüglich vergab und sie danach an ihrer Beziehung arbeiteten.

Getty Images Britney Spears im Juli 2015

Getty Images Wade Robson im Jahr 2007

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears, Musiker

