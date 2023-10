Couch statt Fußball: Neymar Jr. fällt wegen Verletzung aus!

Neymar Jr. (31) muss seine Fußballschuhe jetzt erst mal in den Schrank stellen! Der Brasilianer spielt seit fast 15 Jahren für die Nationalmannschaft seines Heimatlandes. Nach der üblen Niederlage bei der Weltmeisterschaft in Katar will das Team sich aktuell für das nächste Turnier qualifizieren. Dabei kam es für den 31-Jährigen nun aber zu einem unangenehmen Moment: Neymar verletzte sich schwer – und fällt nun erst mal aus!

Schon am Dienstag war dem Stürmer anzusehen, wie schlimm die Verletzung ist: Mit schmerzverzerrtem Gesicht musste er vom Spielfeld getragen werden. Wie der brasilianische Verband nun auf seiner Webseite mitteilt, handelt es sich tatsächlich um einen Riss des Kreuzbandes sowie des Meniskus' im linken Knie – Neymar muss operiert werden. "Der brasilianische und der Weltfußball brauchen Neymar gesund und erholt, denn der Fußball ist glücklicher, wenn er auf dem Platz steht", heißt es in dem Statement.

Neymar muss sich die nächsten Spiele seiner Kollegen also im TV anschauen. Zu Hause hat er immerhin sehr gute Gesellschaft – denn der Sportler hatte erst kürzlich eine kleine Tochter auf der Welt begrüßen dürfen! Die kleine Mavie ist jetzt der ganze Stolz des Fußballers und seiner Partnerin Bruna Biancardi.

