Ex-DFB-Chef Oliver Bierhoff arbeitet nun für dieses NFL-Team

Er wechselt das Terrain. Nachdem die letzte WM 2022 in Katar alles andere als optimal für die deutsche Fußballnationalmannschaft verlaufen war, musste Veränderung her. Den Anfang machte da mitunter ein ganz bestimmter Personalwechsel. Oliver Bierhoff (55) musste sich nach 18 Jahren im Amt des Managers vom deutschen Nationalkader verabschieden. Rund zehn Monate nach seinem Aus soll er nun ein neues Projekt am Haken haben: Oliver tauscht den Fußball gegen den Football.

Der 55-Jährige kommt ausgerechnet bei einem der größten Football-Teams der NFL unter: den New England Patriots. "American Football ist ein großartiger Sport und allerbeste Unterhaltung. Ich bin schon seit Jahren ein riesiger Football-Fan", sagt er im Bild-Interview und fügt hinzu: "Ich bin stolz, künftig Teil der Patriots-Familie zu sein." Seine Aufgabe soll es vor allem sein, bei der Wachstumsstrategie des Teams in deutschsprachigen Ländern zu helfen. Oliver selbst sehe bereits "großes Potenzial" auf diesem Markt.

Bereits Anfang des Jahres wurde der Nachfolger des einstigen DFB-Sportchefs bekannt gegeben. Wie Bild damals berichtete, hatten sich die Mitglieder der DFB-Task-Force einstimmig für Rudi Völler (63) entschieden. Und dieser brachte auch direkt ordentlich Erfahrung mit: Er stand nicht nur selbst als Profi auf dem Platz, sondern war auch vier Jahre lang Geschäftsführer Sport bei Bayer 04 Leverkusen.

Anzeige

Getty Images Oliver Bierhoff, 2021

Anzeige

Getty Images Die New England Patriots auf dem Spielfeld

Anzeige

Getty Images Rudi Völler, DFB-Sportdirektor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de