Gewicht und Co.: So schnell wächst Fata Hasanovićs Baby!

Fata Hasanovićs (28) Baby wächst und wächst! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Partner Izi durften vor einigen Wochen erstmals ihr erstes Kind in den Armen halten: Das in Dubai lebende Paar bekam Ende August einen kleinen Sohnemann namens Malik. Seither gewährt die Influencerin ihrer Community immer wieder Einblicke in ihren neuen Alltag als Mama. Jetzt verrät Fata, wie gut sich ihr Kleiner in den vergangenen Wochen schon entwickelt hat!

Auf ihrem Instagram-Profil betont die Neu-Mama jetzt total stolz: "Es ist so spannend zu beobachten, wie er sich entwickelt. Er wiegt aktuell fünf Kilo und ist 60 Zentimeter groß." Und damit hat der kleine Malik in wenigen Wochen schon einiges zugelegt. Bei seiner Geburt sei er nämlich noch rund dreieinhalb Kilo schwer und 54 Zentimeter groß gewesen.

Inzwischen fragen sich Fata und Izi auch schon, wem der Kleine denn nun ähnlicher sieht. "Wir versuchen, jeden Tag zu erraten, wem unser Sohn ähnlich sieht. Mal sind es meine Augen, dann wieder deine Kopfform und dann doch wieder mein Gesichtsausdruck", fasst das Model zusammen.

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanvić und ihr Partner Izi, 2023

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanovićs Sohn Malik

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Partner Izi im April 2023

