Name verraten: Fata Hasanovićs erstes Baby ist auf der Welt!

Es gibt tolle Neuigkeiten von Fata Hasanović (28)! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Partner Izi hielten ihre Fans in den vergangenen Wochen immer wieder mit Updates über ihre Schwangerschaft in den sozialen Medien auf dem Laufenden: Die Dubai-Auswanderer erwarteten nämlich ihr erstes Kind. Jetzt ist das Paar bereits zu dritt: Fatas kleiner Sohnemann hat endlich das Licht der Welt erblickt!

Die wunderbare Neuigkeit gibt die Influencerin jetzt auf ihrem Instagram-Profil bekannt. "Unser Wunder hat gestern das Licht der Welt erblickt. Ich will ihn am liebsten nie mehr loslassen und wir genießen nun unsere gemeinsame erste Zeit", schwärmt die frischgebackene Mutter in den höchsten Tönen. Zudem verrät Fata auch direkt den Namen ihres Schatzes: Der Kleine heißt Malik.

Mit genaueren Details zur Geburt hält sich Fata bislang noch zurück – allerdings ließ sie durchblicken, dass wohl alles gut verlaufen ist! "Uns geht es allen so weit gut und wir nehmen uns jetzt intensiv die Zeit zum Kuscheln und Lieben", deutet sie nämlich an.

Getty Images Fata Hasanović mit ihrem Partner Izi

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanovićs Sohn Malik

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović zeigt die Hand ihres Babys

