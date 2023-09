Für Daniel Radcliffe war Sir Michael Gambon (†) "brillant"

Sir Michael Gambons (✝82) Wegbegleiter gedenken des Schauspielers. Der Star aus den Harry Potter-Filmen war am Donnerstag im Alter von 82 Jahren verstorben. Zahlreiche Fans meldeten sich anschließend in großer Trauer zu Wort, ebenso einstige Co-Stars des früheren Albus-Dumbledore-Darstellers. Daniel Radcliffe (34) hatte über viele Jahre an der Seite des Briten den Zauberlehrling gespielt – und erinnert jetzt mit rührenden Worten an Michael.

In einer offiziellen Pressemeldung bringt Daniel seine Emotionen zum Ausdruck: "Mit dem Verlust von Michael Gambon hat die Welt erheblich an Spaß verloren!" Der Schauspieler ergänzt: "Michael Gambon war einer der brillantesten, mühelosesten Schauspieler, mit denen ich je das Privileg hatte, zusammenzuarbeiten, aber trotz seines immensen Talents wird mir am meisten in Erinnerung bleiben, wie viel Spaß er an seiner Arbeit hatte." Michael sei immer albern und gar respektlos gewesen, erinnert sich Daniel: "Er war ein unglaublicher Geschichten- und Witzeerzähler!"

Und auch J.K. Rowling (58) hatte Michael zu dessen Lebzeiten kennenlernen dürfen. Die Autorin der "Harry Potter"-Bücher schreibt auf X: "Michael war nicht nur ein hervorragender Schauspieler, sondern auch ein wunderbarer Mensch, und ich habe sehr gerne mit ihm gearbeitet!" Ebenso rührselig zeigt sich auch Ron-Weasley-Darsteller Rupert Grint (35) auf Instagram: "Er hat mich als Kind in seinen Bann gezogen und wurde für mich zu einem persönlichen Vorbild, wenn es darum ging, den Spaß und die Exzentrik im Leben zu finden!"

Collection Christophel / ActionPress Michael Gambon als Albus Dumbeldore in "Harry Potter"

Getty Images Daniel Radcliffe, Gary Oldman, Emma Watson, Michael Gambon und Rupert Grint, "Harry Potter"-Stars

Getty Images Rupert Grint, Schauspieler

