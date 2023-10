Sommerhaus-Gigi bleibt dabei: "Niemand wurde geschlagen!"

Luigi Birofio (24) besteht auf seine Meinung! Im Sommerhaus der Stars sorgt der Reality-TV-Star derzeit für große Aufregung. In der aktuellen Online-Folge kommt es zwischen dem Stuttgarter und Can Kaplan nämlich zu einem üblen Streit, in dem Ersteren die Hand ausrutscht – und am Kopf seines Gegenübers landet. Auch dessen Partnerin Walentina Doronina (23) bekommt etwas ab. Im Netz äußert sich Gigi jetzt zu dem Vorfall und versichert immer noch: Es wurde niemand geschlagen!

"Es war nicht leicht die Wochen und Tage. Stellt euch vor, es gibt einen Artikel, in dem ihr Frauenschläger genannt werdet", beginnt der Dschungelcamp-Finalist sein Statement auf Instagram. Er habe nicht erklären dürfen, was passiert sei – sonst habe ihm eine Vertragsstrafe gedroht. "Kurz und knapp: Niemand wurde geschlagen. Dieses ganze Anzeige hier, blaues Auge... nur Bullshit, alles Bullshit", erklärt Gigi weiter, ergänzt aber doch: "Was ich gemacht habe, geht nicht. Egal, wie viel er mich provoziert."

Walentina und Can sehen das aber anders. Denn das Paar erstattete bereits Anzeige gegen Gigi – und die Staatsanwaltschaft ermittelt. "In der Strafanzeige wird der Vorwurf erhoben, dass der Beschuldigte dem Anzeigeerstatter während der Dreharbeiten zu der Fernsehsendung einmal mit der Hand in das Gesicht geschlagen habe", hieß es zuletzt in einem Statement der Behörde.

Walentina Doronina und Can Kaplan

Gigi Birofio

Walentina Doronina und Can Kaplan

