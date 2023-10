Will Smith räumt ein: Die Ehe mit Jada war "turbulent"!

Will Smith (55) lässt ein langes Kapitel seines Lebens Revue passieren. Vor wenigen Wochen sorgte seine Noch-Ehefrau Jada Pinkett-Smith (52) für eine faustdicke Überraschung: In einem Interview enthüllte die Schauspielerin, dass sie und ihr Gatte bereits seit sieben Jahren getrennt sind. Eine Scheidung kommt für die beiden aber dennoch nicht infrage. Doch eine Trennung war wohl rückblickend das Beste – denn auch Will empfand die Ehe als chaotisch.

Aktuell promotet Jada ihr neues Buch "Worthy". Im Rahmen dessen blickt ihr Mann nun auf ihre Ehe zurück. "Es war brutal und schön zugleich", räumt Will ein, wie The Balitmore Sun dazu berichtet. In all den Jahren hätten die Hollywoodstars zusammen eine Menge Höhen und Tiefen erlebt. Die vergangenen 30 Jahre mit Jada bezeichnet er als "sehr lang und turbulent." Dennoch sei sie für Will nach wie vor seine beste Freundin und er werde immer für sie da sein.

Will und Jada sind bereits seit sieben Jahren nur noch auf dem Papier miteinander verheiratet. Die 52-Jährige machte das ganz bewusst so lange nicht publik. "Ich musste viele Dinge klären, damit es nicht zu einem Krieg in der Öffentlichkeit kommt. Das wollte ich nicht, weder für Will noch für mich", erklärte die Mutter von Jaden (25) und Willow (22) in der "The Late Show with Stephen Colbert".

Getty Images Will Smith bei den Oscars 2022

Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith bei den Oscars im März 2022

Instagram / jadapinkettsmith Schauspielerin Jada Pinkett-Smith posiert

