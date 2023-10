Darum hielt Jada Pinkett-Smith die Trennung so lange privat

Jada Pinkett-Smith (52) klärt auf! Erst vor einigen Tagen überraschte die Schauspielerin mit folgendem Statement: Sie und ihr Ehemann Will Smith (55) sind bereits seit sieben Jahren getrennt. Auch räumlich leben die beiden schon seit einiger Zeit separat voneinander. Doch warum dauerte es so lange, bis sich die beiden öffentlich zu ihrem Ehe-Aus äußerten? Jada verrät nun den Grund für die Geheimhaltung der Trennung.

In der "The Late Show with Stephen Colbert" erklärt die 52-Jährige ehrlich, dass sie zuvor einfach noch nicht bereit gewesen sei, die Medien daran teilhaben zu lassen. "Ich musste viele Dinge klären, damit es nicht zu einem Krieg in der Öffentlichkeit kommt. Das wollte ich nicht, weder für Will noch für mich", schildert Jada im Interview. "Ich brauchte wirklich Zeit, um mich zusammenzureißen", fügt sie hinzu.

Böses Blut fließt zwischen den beiden mittlerweile nicht. So bezeichnet Jada den Schauspieler trotz der Trennung immer noch als ihren Mann. "Ich nenne uns Lebenspartner. Er ist mein Kumpel und meine rechte Hand", schwärmte die "Girls Trip"-Darstellerin im Interview.

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith im November 2022

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith im März 2022

Getty Images Will Smith und seine Frau Jada bei den SAG Awards 2022

