Mit 66: "The Crown"-Darstellerin Haydn Gwynne ist verstorben

Der The Crown-Cast trauert um eine Kollegin. Haydn Gwynne (66) startete 1984 ihre Karriere als Schauspielerin. Die Britin wurde sogar für ihre Rolle in der Comedyserie "Drop Dead Monkey" 1992 für einen BAFTA Award nominiert. Auch am Broadway machte sie sich einen großen Namen. Einem größeren Publikum wurde sie in der Serie "The Crown" bekannt, in der sie Susan Hussey (84) verkörperte. Doch jetzt werden traurige Nachrichten publik: Haydn ist verstorben.

Ihr Agent veröffentlichte via The Sun folgendes Statement zu ihrem Tod: "Mit großer Traurigkeit teilen wir Ihnen mit, dass der Bühnen- und Leinwandstar Haydn Gwynne nach ihrer jüngsten Krebsdiagnose in den frühen Morgenstunden des 20. Oktober im Krankenhaus verstorben ist, umgeben von ihren geliebten Söhnen, ihrer Familie und ihren Freunden." Haydn habe einige Zeit in der Klinik verbringen müssen, bevor sie ihren letzten Atemzug nahm: "Wir möchten dem Personal und den Teams des Royal Marsden und des Brompton Hospitals für ihre wunderbare Betreuung in den letzten Wochen danken."

Vor ihrem Tod spielte Haydn im West End Theater in London. BBC berichtet, dass eigentlich geplant war, dass die Engländerin bereits vergangenen Monat auf die Musicalbühne zurückkehrt. Doch nachdem bei Haydn Krebs diagnostiziert wurde, musste sie ihre Rückkehr aufs Eis legen.

Getty Images Haydn Gwynne im September 2021

Getty Images Haydn Gwynne, Schauspielerin

Getty Images Haydn Gwynne im Juni 2019

