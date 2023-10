Handelt Bad Bunnys neuer Song von Liebe zu Kendall Jenner?

Singt Bad Bunny (29) hier etwa von ihr? Der Musiker wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit Kendall Jenner (27) beim Turteln erwischt. Der Sänger und das Model drehten auch bereits eine Fashion-Kampagne zusammen. Doch bisher äußerten sie sich noch nicht zu ihrer möglichen Beziehung oder bestätigten diese. Doch kann es sein, dass Bad Bunny in seinen Songs von Kendall schwärmt?

Handeln diese Zeilen von der The Kardashians-Beauty? Vor wenigen Tagen veröffentlichte Bad Bunny sein neues Album, auf dem auch der Song "Fina" zu hören ist. Das Lied handelt von einer mysteriösen Dame, mit der er eine leidenschaftliche Beziehung beginnt. Und aufmerksame Fans vermuten, dass es sich dabei um Kendall handelt. "Sie fragen sich, wie wir kommunizieren, hey, sag es ihnen besser nicht", heißt es in "Fina". Bad Bunnys Unterstützer glauben, dass er dabei auf die Sprachbarriere zwischen den beiden anspielt, wie The Standard berichtete. Der Puerto-Ricaner spricht nämlich nur gebrochenes Englisch.

Erst vor wenigen Wochen hatten Bad Bunny und Kendall wieder einen gemeinsamen Auftritt zusammen hingelegt. In Mailand hatten sie zusammen die Fashion Week besucht. Aber auch dort hatten sie ihre mögliche Liebe nicht bestätigen wollen.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, US-Model

Getty Images Bad Bunny im Oktober 2023

Getty Images Bad Bunny und Kendall Jenner auf der Mailand Fashion Week

