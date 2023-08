Selten: Kendall Jenner und Bad Bunny turteln öffentlich!

Die beiden können die Finger nicht länger voneinander lassen. Bereits seit Februar daten sich Kendall Jenner (27) und Bad Bunny (29). Jedoch haben bisher weder das Model noch der Rapper die Romanze offiziell bestätigt. In den vergangenen Monaten hatten die zwei jedoch viel Zeit miteinander verbracht. Bei Basketball-Partien oder auch im Restaurant hatten sie nur allzu gerne Zweisamkeit genossen. Nun gehen Kendall und Bad Bunny einen Schritt weiter – und turteln ganz ungeniert öffentlich!

Die zwei hat es augenscheinlich ordentlich erwischt! In einem TikTok-Video ist zu sehen, wie Kendall und Bad Bunny auf dem Konzert des Rappers Drake (36) ordentlich Spaß haben. Jedoch rückt der Auftritt des "One Dance"-Interpreten für die beiden immer mal wieder in den Hintergrund – die The Kardashians-Bekanntheit und ihr Liebster können nämlich gar nicht die Finger voneinander lassen. Sie umarmen sich immer wieder strahlend und kuscheln zudem miteinander.

Ihre Liebe machten Kendall und Bad Bunny bisher noch nicht offiziell. Die Schwester von Kylie Jenner (26) kann sich mit dem "WHERE SHE GOES"-Interpreten aber offenbar eine feste Beziehung vorstellen. "Obwohl es noch ziemlich frisch ist, sieht sie definitiv Potenzial", hatte ein Insider gegenüber US Magazine im Mai berichtet.

Anzeige

Getty Images Bad Bunny, Rapper

Anzeige

Backgrid / ActionPress Bad Bunny und Kendall Jenner, Juni 2023

Anzeige

Getty Images Kendall und Kylie Jenner, Januar 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de