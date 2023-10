Im Britney-Drama: Justin Timberlake feiert Hochzeitstag!

Sie sind unbeschwert. Justin Timberlake (42) und Jessica Biel (41) hatten ihre Liebe im Januar 2007 offiziell gemacht. Nur wenige Jahre später gaben sie sich bei einer traumhaften Zeremonie das Jawort. Inzwischen feiert der "Mirrors"-Interpret bereits den elften Hochzeitstag mit seiner Liebsten – doch wird dieser von den jüngsten Enthüllungen seiner Ex Britney Spears (41) überschattet? Offenbar soll sich Justin wenig beeindruckt von dem Drama um seine Vergangenheit zeigen.

Wie ET erfahren haben will, mache sich der 42-Jährige keine Gedanken um all das, was die Pop-Prinzessin aktuell über ihre damalige Beziehung enthüllt. Trotz der baldigen Veröffentlichung von Britneys Memoiren "The Woman in Me" soll sich der Musiker gänzlich auf seine Familie konzentrieren. Die Quelle verrät außerdem: "In den letzten Jahren hat Justin versucht, Britney aus der Ferne zu unterstützen. [...] Justin und Jessica wollen einfach nur, dass jeder von ihnen wächst und sich weiterentwickelt, anstatt weiterhin die Vergangenheit aufzurollen."

Wie People bereits berichtete, soll die "Toxic"-Sängerin in ihrem Buch verraten haben, von dem einstigen *NSYNC-Mitglied schwanger gewesen zu sein. "Aber Justin war definitiv nicht glücklich über die Schwangerschaft. Er sagte, wir seien noch nicht bereit für ein Baby, wir seien viel zu jung", schreibt Britney. Daher soll sie das Kind damals abgetrieben haben.

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake, 2023

Getty Images Justin Timberlake, Musiker

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spears, 2002

