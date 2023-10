Abtreibung: Britney war schwanger von Justin Timberlake

Britney Spears (41) macht ein Geständnis. Die Sängerin ging rund vier Jahre mit Justin Timberlake (42) durchs Leben, nachdem sie sich an einem Filmset kennengelernt hatten. Anfang der 2000er-Jahre trennten sich die Musiker jedoch. Nun veröffentlicht Britney bald ihre Memoiren "The Woman in Me" – und geht darin auch auf die Beziehung ein. In ihrem Buch erzählt Brit jetzt, dass sie damals schwanger von Justin war!

Ab dem 24. Oktober wird Britneys Buch im Handel sein. People liegen schon jetzt einige Auszüge daraus vor. So berichtet die 41-Jährige darin von der Beziehung mit Justin, die begonnen hatte, als sie 17 und er 18 war. Währenddessen sei Britney schwanger geworden. "Aber Justin war definitiv nicht glücklich über die Schwangerschaft. Er sagte, wir seien noch nicht bereit für ein Baby, wir seien viel zu jung", schreibt die "Toxic"-Interpretin. Daher ließ sie damals eine Abtreibung vornehmen.

Schon vorab war bekannt geworden, dass Britney in ihren Memoiren auch über Justin reden wird und kein Blatt vor den Mund nehmen will. Dennoch will sie kein Öl ins Feuer gießen: "Es ist nicht Britneys Intention, jemanden vor den Bus zu werfen. Sie erzählt nur ihre Sicht der Dinge", gab ein Insider gegenüber Us Weekly zu.

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake und Britney Spear bei der Filmpremiere von "Crossroads" 2002

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Justin Timberlake im Januar 2022

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Justin Timberlake bei den AMAs 2001

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de