Nach Ehe-Aus: Sofia Vergara ist mit Unbekanntem unterwegs!

Nanu, mit wem ist Sofia Vergara (51) denn hier unterwegs? Im Sommer dieses Jahres machte eine traurige Nachricht aus dem Privatleben der Modern Family-Darstellerin die Runde: Die gebürtige Kolumbianerin und ihr langjähriger Ehemann Joe Manganiello (46) trennten sich und reichten die Scheidung ein. Seither genießt die Schauspielerin ihr Single-Dasein angeblich in vollen Zügen. Aber hat Sofia etwa bereits einen neuen Mann an ihrer Seite? Jedenfalls treibt sich die Beauty mit einem mysteriösen Unbekannten herum...

Auf neuen Fotos, die jetzt unter anderem Daily Mail vorliegen, ist Sofia gerade auf dem Weg zur Geburtstagsparty von Kim Kardashian (43) in Beverly Hills – und bei der Fete schlägt die 51-Jährige nicht allein auf! Auf den Schnappschüssen sitzt die Mutter eines Sohnes unter anderem gemeinsam mit einem unbekannten Mann im Auto. Beim Aussteigen lächeln sowohl Sofia als auch ihr vermeintliches Date total zufrieden. Was zwischen den beiden läuft, ist bislang aber noch nicht bekannt.

Doch nicht nur Sofia taut in Sachen Dating im Moment offenbar wieder auf – auch ihr Ex Joe ist wohl wieder bereit für eine neue Liebe! Im September berichtete ein Insider gegenüber People, dass der Magic Mike-Star bereits eine neue Frau an seiner Seite habe: Gemeinsam mit der Moderatorin Caitlin O'Connor (33) sei er demnach derzeit total happy.

Getty Images Sofia Vergara im September 2023

Getty Images Sofia Vergara, Schauspielerin

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara, 2020

