Wie süß! Prinz Harrys Ex Cressida Bonas mit Baby unterwegs

Cressida Bonas (33) wirkt total happy! Die Schauspielerin und Prinz Harry (38) sind zwei Jahre lang ein Paar gewesen, bevor sie 2014 getrennte Wege gingen. Nachdem es mit dem britischen Prinzen aus und vorbei war, lernte die Blondine ihren Mann fürs Leben kennen – sie und ihr Partner Harry Wentworth-Stanley gaben sich 2020 sogar das Jawort. Im vergangenen November wurde ihr Liebesglück mit der Geburt ihres Sohnes gekrönt. Nun wurde Cressida sogar mit ihrem Nesthäkchen während eines Spaziergangs gesichtet.

Paparazzi konnten die Ex von Harry während eines Bummels durch Notting Hill einfangen. Für ihren Spaziergang wählte die 33-Jährige eine schwarze weite Hose, einen langen gleichfarbigen Mantel sowie einen beigen Strickpullover. Das kombinierte die Neu-Mama mit dunklen Schuhen und einer Tweed-Mütze. In diesem Outfit schob sie einen Kinderwagen mit ihrem Sohn vor sich hin, während ihr Dackel neben ihr her tappte. Dabei machte die Britin einen glücklichen Eindruck und blickte grinsend und mit verliebten Augen immer wieder in den Kinderwagen hinein.

Anfang dieses Monats hatte Cressida sogar das erste Bild von sich und ihrem Sprössling auf Instagram geteilt. Die Aufnahme zeigt die Ex von Harry auf einem Sofa, wobei ihr Sohn auf ihrer Brust liegt und ihr Hund sich an sie kuschelt. "Ich begrüße das Jahr 2023 mit diesen zwei Schätzen", hatte sie zu dem Schnappschuss dazugeschrieben.

MEGA / Raw Image LTD Cressida Bonas, Ex von Prinz Harry

MEGA / Raw Image LTD Cressida Bonas im Januar 2023

Instagram / cressida_bonas_ Cressida Bonas mit ihrem Sohn und ihrem Hund, Januar 2023

