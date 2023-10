Schwangere Chryssanthi Kavazi dreht noch weiter für GZSZ!

Chryssanthi Kavazi (34) denkt noch nicht ans Kürzertreten! Sie ist in ihrer Rolle Laura Lehmann einer der absoluten Publikumslieblinge bei GZSZ. Zuletzt drehte die Schauspielerin als eine der Hauptrolle ein Special der Serie in Paris. Dabei erwartet sie aktuell ihr zweites Kind mit ihrem Mann Tom Beck (45), wie die Eheleute gerade erst bekannt gaben. Das Kind wird im kommenden Frühjahr zur Welt kommen. Trotzdem steht Chryssanthi noch weiter fleißig vor der GZSZ-Kamera!

Wie RTL in einer Pressemitteilung bekannt gibt, bleibt die Schwangere ihren Serienkollegen noch etwas erhalten: Chryssanthi schlüpft noch bis voraussichtlich Anfang 2024 in ihre Rolle als Laura. Erst dann wird sie in die wohl verdiente Babypause gehen und auf die Ankunft ihres zweiten Kindes warten.

Nach einer längeren Pause war Chryssanthi erst im Juli ans Set von GZSZ zurückgekehrt. Wegen ihrer Teilnahme bei Let's Dance, wo sie letztlich zusammen mit Zsolt Sándor Cseke (35) den siebten Platz belegte, hatte sie einige Zeit als Laura pausiert. Ihre Rolle hatte während ihrer Abwesenheit nach einem Flugzeugabsturz ihren Tod vorgetäuscht.

Instagram / tombeckphotos Chryssanthi Kavazi und Tom Beck in schöner Kulisse

RTL / Anna Riedel Chryssanthi Kavazi, GZSZ-Star

RTL / Anna Riedel Felix von Jascheroff und Chryssanthi Kavazi beim GZSZ-Special-Dreh

